Domingo deve ser de tempo firme em todo o Sul do ES

A previsão do tempo do Incaper para este domingo (6) no Espírito Santo é de um dia com sol entre algumas nuvens devido a áreas de instabilidade em altos níveis da atmosfera.

São esperadas apenas chuvas rápidas em alguns momentos do dia no trecho mais próximo ao Litoral Norte. A temperatura diurna deve diminuir ligeiramente, podendo ter rajadas de vento no Litoral Sul.

Na região Sul, a expectativa é de sol entre algumas nuvens, sem chuva e com vento moderado a forte no litoral.

A temperatura varia entre mínima de 17 °C e máxima de 33 °C, nas áreas menos elevadas, e mínima de 10 °C e máxima de 29 °C, nas áreas altas.