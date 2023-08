EDP inaugura subestação de energia no ES

A EDP, distribuidora de energia elétrica no Espírito Santo, realiza nesta quarta-feira (30), às 11 horas, a solenidade de inauguração da subestação de Caldeirão, em Santa Teresa. O empreendimento beneficiará 4,8 mil habitantes dos municípios de Santa Teresa, Santa Maria de Jetibá e Itarana, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da região Central-Serrana do Estado.

O evento contará com as presenças do prefeito de Santa Teresa, Kleber Medici, do vice-presidente de Distribuição da EDP, Dyogenes Rosi, e do diretor da EDP, Fernando Saliba, entre outras autoridades.

SERVIÇO



Data: 30/08 (quarta-feira)

Horário: às 11 horas

Local: Subestação Caldeirão (rodovia Josil Espíndola Agostini, em Alto Cadeirão, Santa Teresa)

*Recomendamos a utilização de sapatos fechados, sem salto e sem metal, além do uso de repelente.