Em 14 dias, advogada atropelada consegue R$ 180 mil para tratamento

A advogada e corredora Karina Vaillant Farias, de 27 anos, anunciou em suas redes sociais que conseguiu através de doações, a quantia para realizar o tratamento que necessita após ter sido atropelada por um motorista bêbado e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Desde o acidente, ocorrido em dezembro de 2022, a jovem vem enfrentando batalhas diárias em busca de sua plena recuperação.

Para conseguir voltar a andar sozinha e ter uma vida normal, a advogada precisa realizar um tratamento com material Finlandês, que custa R$ 180 mil. O Bonalive® granules é uma tecnologia de regeneração óssea única que inibe naturalmente o crescimento bacteriano e estimula a formação óssea.

No dia 28 de julho, ela publicou um vídeo contando sua história e pedindo a ajuda de quem pudesse colaborar. Desde então, uma enorme corrente de solidariedade de se formou, mobilizando milhares de pessoas e, nesta quinta-feira (10), ela anunciou que conseguiu a quantia desejada. “Agradeço do fundo do meu coração, primeiro a Deus, e depois a cada um de vocês que ajudou da maneira que pôde. Sem vocês eu não teria alcançado esse objetivo em menos de 15 dias. Que Deus abençoe a cada um de vocês”.

Atropelada no acostamento próximo ao trevo da Safra enquanto corria, Karina sofreu diversos traumas pelo corpo, como traumatismo craniano, fratura exposta no fêmur, trauma na face, trauma na clavícula e perfuração no pulmão por uma costela. Ela ficou internada por mais de trinta dias, cinco deles em coma e já passou por sete cirurgias. Desde então, ela precisa tomar uma medicação, duas vezes ao dia, para tentar combater uma bactéria que impede a calcificação do osso do fêmur.

Agora Karina se prepara para a realização do tratamento, que consiste em duas cirurgias. A primeira será no próximo dia 26 de agosto, para retirada da haste e colocação de um cimento ósseo com fixador externo. Após cerca de dois meses, será realizada a segunda cirurgia, para a colocação do biovidro. Ao suportar e facilitar a reconstrução de estruturas anatômicas no corpo humano, o biovidro reabsorve gradualmente ao longo do tempo e é substituído por osso. “Estou animada, tenho muita fé e esperança que vai dar tudo certo”.

O tratamento deve durar aproximadamente seis meses e será feito todo no particular. Algumas pessoas ainda estão fazendo doações e Karina explica que essa quantia extra também é importante. “Não sabemos exatamente de quanto a mais vamos precisar. Pode ser que eu precise ficar internada por mais tempo do que o previsto e como tudo é no particular, preciso me precaver. Então quem puder continuar me ajudando eu agradeço demais”, frisa

Quem quiser ajudar a Karina, pode doar através de sua conta no Pic Pay (@karina.vaillant), ou pix ([email protected] – banco Sicoob S.A)



Karina foi atropelada por motorista embriagado



A advogada Karina Vaillant Farias, de 26 anos, foi atropelada por um motorista embriagado no domingo, 18 de dezembro de 2022, em Cachoeiro de Itapemirim, próximo ao trevo que dá acesso à BR-101. Karina é corredora, membro do Grupo Édipo Running e estava participando do ‘Desafio 300k de Verão’, que consiste na corrida de Cachoeiro até Marataízes.

O acidente aconteceu quando a corredora se aproximava do trevo da Safra. Um motorista embriagado invadiu a contramão e atropelou a moça no acostamento. Em seguida, fugiu sem prestar socorro. Karina foi socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro, onde ficou internada em estado grave.

Logo após o acidente o motorista foi localizado dormindo dentro do carro, próximo ao trevo de Presidente Kennedy, com sinais visíveis de embriaguez. Segundo a Polícia Militar, o motorista não possuía CNH e o teste do bafômetro, realizado no DPJ apontou 0,78 mg/l de álcool no sangue, o que configura crime de trânsito. O veículo envolvido no acidente estava com documentação atrasada e foi encaminhado para o pátio do Detran.