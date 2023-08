Empresa de granitos de Conduru com vagas abertas; confira

A Collodetti Granitos, empresa de granitos localizada em Conduro, distrito de Cachoeiro, está com processos seletivos abertos para vagas de ajudante de resinador – linha manual – e ajudante de polidor.

Para se candidatar a ambas as vagas é necessário ensino fundamental completo e experiência na função. Os candidatos a vaga de ajudante de polidor deve ter disponibilidade para trabalhar na escla 8X16.

Os interessandos devem cadastrar os currículos no banco de talentos da empresa, disponivel no site da empresa (www.granitoscollodetti.com.br)

