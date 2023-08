Empresa oferece vagas para atuar no setor de rochas em Cachoeiro

A Unitec, empresa prestadora de serviços para o ramo de mármore e granito está recrutando prodissionais para trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim. A firma trabalha com manuntenção de polideiras, cabeçotes e equipamentos de marmoraria.

As vagas são para mecânico industrial, que exige conhecimento em serviços de torno, solda, freza e máquinas industriais; e para ajudante de mecânico, que pede mínimo seis meses de experiencia na área ou curso técnico em mecânica industrial/ torneiro mecânico. É obrigatório conhecimento em metrologia.

Para ambos os casos, oferece salário e benefícios de acordo com convenção sindical, podendo melhorar conforme o desempenho.

Os interessados devem encaminhar currículos para o email [email protected] e colocar no assunto “vaga de emprego”

