Entenda como os cassinos de resort podem alavancar a economia brasileira

Uma discussão que se arrasta há anos, a liberação dos cassinos tem se mostrado cada vez mais próxima de acontecer. Muito se fala sobre elas, mas o que realmente interessa é o que isso pode influenciar na economia do Brasil. A seguir, será possível compreender um pouco mais da trajetória da proibição, tentativa de liberação e tudo o que ela pode representar para as finanças nacionais.

Situação atual dos cassinos no Brasil

A situação atual dos cassinos no Brasil ainda não é a ideal. Tramita o texto base de projeto de lei que tenta a liberação da presença das casas de apostas no país tanto de forma física, quanto online.

A denominada PL 442/91 teve movimentações importantes no ano passado e espera-se que seja votada pelo Senado ainda este ano. A aprovação seria capaz de mudar um cenário que se mantém estático há mais de 70 anos, ainda que na prática o que se vê seja diferente do previsto legalmente. O interesse de acabar com a proibição desde a época de Eurico Gaspar Dutra é amplo, já que até o Ministério do Turismo encara a liberação como uma boa fonte de renda geral, indo além de vantagens para a famosa São Paulo.

Estimativas dos cassinos no Brasil

Você deve estar se perguntando se o acesso a todos os cassinos que vemos hoje em dia é ilegal e a resposta para isso é não. Em quase sua totalidade, os cassinos virtuais acessados no Brasil são legalizados, porque possuem origem em outros países. Essa é a norma vigente.

Sendo assim, a renda arrecadada, por exemplo, também não fica em solo brasileiro (e vale ressaltar que, em 2022, por exemplo, a estimativa de arrecadação do nicho foi de U$1 bilhão somente aqui no país). As apostas do mercado de turismo são tão otimistas que até agora a estimativa é de que, liberando os cassinos, aconteça uma injeção de U$6 bilhões para ajustes e adequações. Com esse montante, os cassinos serão montados e os resorts adaptados para receber o público que procura os jogos.

Em uma avaliação superficial sobre o que pode acontecer, estima-se que a própria Embratur consiga arrecadações próximas a R$1 milhão por ano destinados unicamente para promoção do turismo do país no exterior.

Impacto previsto na economia

Analisando o quadro como um todo, de forma mais sensata e cética, é possível observar a quantidade de benefícios que a liberação dos cassinos pode trazer para a economia nacional. Ainda que possíveis diferenças no Imposto de Renda possam surgir, os impactos tendem a ser positivos no geral. São, basicamente, 4 os fatores que devem fazer real diferença para o contexto econômico da nação. São eles:

Geração de empregos

Pode-se ter como base a própria legislação que decretou os cassinos ilegais como exemplo. Assim que o fechamento das casas de apostas foi determinado pelo então Presidente Dutra, em 1946, houve uma grande crise em decorrência da quantidade de desempregados que surgiu.

Garçons, crupiês, seguranças, artistas, gerentes e todos os outros cargos foram eliminados, afinal, os cassinos foram fechados do dia para a noite. Sendo assim, com a reabertura deles, seria necessário montar toda uma frente nova.

Abrir um negócio tão complexo requer um staff bem organizado e com muita mão de obra, o que acabaria, por sua vez, afetando a economia do país.

Crescimento do turismo

A inserção desses possíveis cassinos em resorts, por sua vez, traria a presença de um novo grupo de turistas. Em geral, os viajantes que são atraídos por cassinos costumam ter um poder aquisitivo um pouco maior que os demais, o que resultaria em maior lucro para o turismo local.

Além disso, os cassinos por si só fazem o papel de chamariz, o que significa que muitos dos turistas estariam ali exatamente por causa deles. Há uma comunidade de pessoas em busca de experiências como tais. De uma forma ou de outra, o resultado tende a ser o mesmo: maior movimentação do turismo.

Desenvolvimento regional

Para que seja possível suportar essa nova movimentação angariada pela presença de um novo espaço de entretenimento, será necessário um bom investimento para o desenvolvimento local. Na prática, isso quer dizer que, inevitavelmente, haverá um progresso das regiões onde os cassinos se instalarem, sejam eles em resorts ou não. Uma infraestrutura adequada, ainda que de forma menos significativa, sempre será necessário para que os turistas consigam ter o acolhimento ideal em todo o período da estada.

Arrecadação de impostos

Por fim, mas muito longe de não ser importante, a regulamentação dos cassinos irá trazer aos cofres públicos uma interessante arrecadação oriunda de impostos. Tornar legal e regrado o que já acontece em muitos pontos do país é uma forma de manter no próprio território boa parte do dinheiro gasto pelos jogadores. Com as regulamentações adequadas, é possível que o governo abocanhe uma boa fatia desses lucros.

O que se espera que aconteça

Sabendo todo o trajeto que os cassinos já passaram até aqui e em que ponto estão atualmente, tudo o que se espera agora é que, com a votação do Senado, as apostas sejam liberadas em breve no país. São mais de 30 anos discutindo o tema, que já parece bastante liso no que diz respeito às leis e afins, portanto, não há mais nada o que se esperar a não ser a liberação e coleta dos bons frutos que ela pode proporcionar.