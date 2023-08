“Entre Elas” promove encontro entre mulheres de Guaçuí e região

A ideia do evento surgiu da amizade e conversas entre mulheres criativas e talentosas. Assim foi criado o “Entre Elas” que será realizado neste sábado (12), em Guaçuí. O evento, que vai acontecer, com entrada gratuita, no Mercado Design, das 9 às 18 horas, servirá como espaço de visibilidade ao talento das mulheres da região do Caparaó.

Karina Xavier (Foto Arquivo Pessoal).

A iniciativa partiu da pedagoga e bailarina, Karina Xavier, de Cachoeiro de Itapemirim e que chegou a Guaçuí recentemente e que está recebendo o apoio de outras amigas. Nascida em uma família com três irmãs, começou a conhecer outras mulheres da região, por meio de eventos de moda e beleza. “Então, o Entre Elas surgiu de uma forma orgânica, a partir de conversas frugais, o que fez nascer amizades com mulheres criativas e talentosas, além da percepção de que, juntas, podemos chegar mais longe”, conta.

Junto com Karina, dentro do evento, estão mulheres como Maíra Freire, Tate Rodrigues, Paloma Barbosa, Maira Moraes, Eliane Rangel, Maria Jordão e Brenda Silveira. Além da psicóloga Yasmin Martins, convidada especial do “Entre Elas”, para conversar com as participantes sobre “Saúde Mental Feminina”. E a DJ Manux que vai animar o ambiente com muita música, apresentando um set list exclusivo com vozes femininas.

Entre Elas para compartilhar

Yasmin Martins (Foto Divulgação).

Karina Xavier coloca que sempre deseja crescer mais, mas tem a vontade de trazer outras mulheres para uma jornada de crescimento pessoal e empresarial. Por isso, como explica, o “Entre Elas” será uma reunião onde as mulheres da região poderão compartilhar de conhecimento, arte e “nosso modo de ser mulher”. “Para mim, empoderamento é quando você se torna a dona da sua própria história empreendedora”, afirma. “Por isso, convidamos todas as mulheres, de Guaçuí e região, para participarem e saírem mais inspiradas e orgulhosas de serem mulheres”, completa.

O “Entre Elas” será aberto às 9 horas, com DJ Manux. Depois, ao longo do evento, quem estiver presente poderá apreciar as obras e produtos expostos pelas participantes e que estarão à venda. Além de receber tratamentos de beleza e da palestra com a psicóloga Yasmin Martins.