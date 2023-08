Escola de Irupi ensina alunos a trasformarem desenhos em vídeos

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Bernardo Horta, localizada no município de Irupi, desenvolveu, na última sexta-feira (18), o projeto “Stop Motion: Nas Trilhas da História”. A ação visou proporcionar aos alunos uma experiência envolvente sobre a animação e a edição de vídeos, relacionadas à disciplina de História, bem como promoveu o aperfeiçoamento da Língua Inglesa.

Sob a orientação dos professores de História da escola, Raquel da Silva Toledo, e de Língua Inglesa, Luciano José da Silva, com a colaboração da pedagoga escolar, Rutiléa Gonçalves de Barros, os estudantes participaram de atividades que transformaram desenhos em vídeos, dando vida a momentos históricos.

A ideia do projeto foi apresentar três objetivos principais: introduzir os alunos ao mundo do Stop Motion e do MovieMaker; expandir o vocabulário em inglês e aprofundar o entendimento da língua; e fomentar a compreensão da arte digital enquanto criavam as próprias animações no MovieMaker.

“As atividades não só despertaram a criatividade dos alunos, mas também incentivaram o trabalho em equipe, o planejamento e a concentração, desenvolvendo o protagonismo ativos de suas próprias aprendizagens. Além disso, os estudantes desenvolveram uma compreensão mais profunda da língua inglesa e da história local, fazendo conexões entre passado e presente”, disse a professora Raquel da Silva Toledo.

“Amei aprender mais sobre a tecnologia e os programas usados para fazer a animação”, compartilhou o aluno Philipe da Silva Leite, do 8º ano do Ensino Fundamental. Esse entusiasmo foi compartilhado por Ryan Waldir Fernandes de Oliveira, do 7º ano, que destacou a aplicação prática da tecnologia na educação. “Achei muito interessante a atividade. Por meio dos desenhos que amo fazer, coloquei em prática a tecnologia”, comentou.