Ex de Daniel Alves diz sofrer ameaças do mesmo homem há meses

A modelo espanhola Joana Sanz, ex-mulher do jogador brasileiro Daniel Alves, diz que tem sofrido ameaças do mesmo homem há meses. Em uma captura de tela publicada nos stories do Instagram no último domingo (20), Joana expôs mensagens de um perfil identificado como Amarildo Siqueira da Silva.

Ela contou já tê-lo bloqueado, mas alegou que os recados do perfil agora são direcionados a amigos dela. Na mensagem publicada, o homem ainda mostrava uma foto tirada de Joana enquanto ela jantava em Tenerife, na Espanha.

“Sinto medo”, escreveu a modelo. Segundo Joana, ela investigou o nome do perfil e disse ter descoberto que o homem teria acusações por posse de armas, violência doméstica e outros delitos no Brasil.

“Não entendo por que tenho que receber ameaças ou insultos, nem se eu tivesse feito algo a alguém”, lamentou ela. “Além do que já passo, também tenho que lidar com isso. Essa pessoa está chegando muito longe. … Temo por minha segurança”, alertou a modelo.

Esta não é a primeira vez que Joana expõe recados em tom de ameaça nas redes sociais. Desde que anunciou o divórcio de Daniel Alves, preso por acusação de estupro na Espanha, a modelo tem exposto mensagens de ódio recebidas por ela.

O atleta está preso em Barcelona desde o dia 20 de janeiro enquanto aguarda julgamento. Ele é acusado de estuprar uma mulher de 23 anos.

