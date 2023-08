Ex-jogadora da seleção brasileira, Pretinha é eternizada na calçada da Fama do Maracanã

A Calçada da Fama do Maracanã ganhou mais uma integrante: Delma Gonçalves, a Pretinha. A ex meia-atacante da Seleção Brasileira recebeu uma homenagem no maior palco do futebol mundial.

Vale salientar que Pretinha é somente a segunda mulher a eternizar os seus pés na Calçada da Fama. A primeira foi Marta, que recebeu a homenagem em 2018. Além da Rainha do Futebol, a jogadora dividirá espaço com outros nomes referência no futebol brasileiro, como Pelé, Garrincha, Zico e Didi.

Pela seleção brasileira, a ex-jogadora marcou seu nome. Ela participou de quatro Copas do Mundo (1991, 1995, 1999 e 2007) e quatro Olimpíadas (1996, 2000, 2004 e 2008). Pretinha foi vice no Mundial de 2007, conquistou medalhas de prata em Atenas e Pequim, três Copas América, além de um Pan-Americano.

Se Pretinha conseguiu criar um legado imenso por sua performance em campo, você pode fazer o mesmo a partir do seu conhecimento esportivo. Sabia que o Bet999, melhor cassino bitcoin, oferece uma enorme quantidade de mercados de apostas nos principais eventos esportivos do mundo?

E não para por aí! Você ainda consegue se divertir e ampliar as suas possibilidades de ganhos ao se aventurar em jogos de cassino ao vivo e cassino online. O melhor do Bet999 é que está disponível – para jogadores a partir dos 18 anos de idade – 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vamos nessa?

Legado de Pretinha

De acordo com matéria especial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Pretinha também cravou seu nome na história do Vasco, em que atuou por sete anos (entre 1993 e 2000) e marcou 62 gols, tornando-se a maior artilheira da equipe.

Após encerrar a carreira, ela se tornou auxiliar técnica das categorias de base do time, até 2022. Atualmente, Pretinha é auxiliar técnica das categorias de sub-17 e sub-20 femininas do América-RJ.

Cerimônia na Calçada da Fama do Maracanã

A solenidade foi uma iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, fazendo parte do lançamento do Projeto Suderj Delas, que tem como o intenção acelerar o processo de inclusão e reconhecimento de grandes nomes femininos na história do esporte.