Exposição Agropecuária de Dores terá show de Maiara & Maraísa

A Exposição Agropecuária de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó, já está com sua programação fechada. A festa vai acontecer entre os dias 15 e 17 de setembro, na nova Arena Multiuso recém construída pelo município, e terá concurso leiteiro, rodeio e shows. E entre estes, o destaque fica para o show com a dupla Maiara & Maraísa, fechando o evento com chave de ouro.

A Arena Multiuso onde vai acontecer a festa foi concluída com um investimento de R$ 3,8 milhões, em parceria com o Governo do Estado. O local pode ser utilizado, não só para a Exposição Agropecuária, mas para diversas outras atividades e eventos.

O prefeito Ninho destaca a importância da obra para o município e convida a todos para a festa do município, em setembro. “Convidamos a todos da região do Espírito Santo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, para que venham para nossa festa que vai ter segurança, conforto e uma programação especial que preparamos”, afirma.

Procissão, missa, rodeio e shows

A Exposição Agropecuária é uma realização da Prefeitura de Dores do Rio Preto, com apoio da Câmara Municipal, Incaper e Idaf. E a programação será aberta com alvorada e seguirá com momentos de fé. Haverá procissão e a Santa Missa presidida pelo bispo diocesano, Dom Luiz Fernando Lisboa, culminando com a coroação de Nossa Senhora das Dores – padroeira da cidade.

No mesmo dia, ainda será aberto o Pavilhão Artesanal e Gastronômico. Mas, antes, o concurso leiteiro já terá começado desde o dia 13, com a chegada dos animais e ordenhas. No dia 17, será realizada a entrega das premiações.

A Exposição Agropecuária de Dores do Rio Preto também contará com apresentações da Piaçu Rodeio Show, nas três noites de festa. Além de shows, com Yasmin Santos, Cleber & Cauan, Help Rock, Art Samba e a grande atração nacional Maiara e Maraísa. Confira a programação completa abaixo:

Programação – Exposição Agropecuária de Dores

13/9 – Quarta-feira

Chegada das vacas do Concurso Leiteiro

14/9 – Quinta-feira

14h – Esgota dos animais

22h – 1ª ordenha

15/9 – Sexta-feira

6h – 2ª ordenha do Concurso Leiteiro

6h – Alvorada pelas ruas da cidade com a Banda Marcial “Dilma Bastos Soares” até a Igreja Matriz

14h – 3ª ordenha do Concurso Leiteiro

16h – Acolhida das comunidades – Equipe de Música Paroquial

16h30 – Procissão

17h – Santa Missa presidida pelo bispo diocesano Dom Luiz Fernando Lisboa e concelebrada pelos padres do Regional VI – após a missa, coroação de Nossa Senhora das Dores

18h – Abertura do Pavilhão Artesanal e Gastronômico

19h – Show pirotécnico – organização do Conselho Pastoral Paroquial (CPP)

20h30 – Abertura oficial com a presença de autoridades no palco do Rodeio

21h – Rodeio

22h – 4ª ordenha do Concurso Leiteiro

00h – Show com Yasmin Santos

16/9 – Sábado

6h – 5ª ordenha do Concurso Leiteiro

14h – 6ª ordenha do Concurso Leiteiro

21h – Rodeio

22h – 7ª ordenha do Concurso Leiteiro

00h – Show com Cleber & Cauan

17/9 – Domingo

6h – 8ª ordenha do Concurso Leiteiro

13h – Show com Help Rock

14h – 9ª ordenha e entrega de premiação do Concurso Leiteiro

17h – Show com Art Samba

20h – Rodeio

22h30 – Show com Maiara & Maraísa