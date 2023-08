Faísca: Papagaio-do-mangue é devolvido ao seu habitat natural

Já ouviu falar do Faísca? O Faísca é um Papagaio-do-mangue que foi resgatado em janeiro desse ano pela equipe do Programa de Proteção à Fauna da Eco101 e devolvido, nesta quarta-feira (23), ao seu habitat natural após passar por meses de reabilitação e readaptação.

O animal foi resgatado na altura do quilômetro 137 da BR-101, em Linhares, e encaminhado ao Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (Cereias), onde passou por cuidados veterinários até a sua completa reabilitação. Em seguida, ele foi transportado para a Unidade de Conservação Floresta Nacional do Rio Preto, em Conceição da Barra, e reintroduzido à natureza.

“Este trabalho que realizamos, de forma conjunta com nossos parceiros, é muito gratificante e reafirma uma das diretrizes da concessionária que é o compromisso com o meio ambiente, por meio dos nossos programas ambientais.” afirma o coordenador de Sustentabilidade da Eco101, Thiago Cardoso.

Porque Faísca?

Este carinhoso apelido foi dado ao papagaio após votação aberta via redes sociais e agora ele faz parte do time de mascotes do Programa de Educação Ambiental da concessionária.



Foto: Divulgação