Família que morreu em acidente no RJ será velada nesta quarta (30) em Cachoeiro

O velório e sepultamento das outras quatro vítimas do trágico acidente na tarde do último domingo (27), no Rio de Janeiro, ocorrerá nesta quarta-feira (30), em Cachoeiro de Itapemirim.

Os corpos de Deocleciano Fonseca de Andrade Filho, da esposa Soraya Brunhara Canuto Andrade, do filho Rafael Canuto Andrade e da namorada Iasmin Silva Bittencourt, serão velados a partir de 7h30, na sede do Lions Clube Cachoeiro de Itapemirim, no bairro BNH. O sepultamento será às 11h, no Cemitério Park, no bairro IBC.

A advogada Adélia de Souza Fernandes foi velada em Cachoeiro de Itapemirim, e sepultada em Atílio Vivácqua, na manhã desta terça-feira (29).

Os cinco foram vítimas de um grave acidente na altura do município de Magé, na Baixada Fluminense, quando voltavam de Campinas, em São Paulo, onde participaram de um evento do Lions Clube, para Cachoeiro de Itapemirim. Horas antes do acidente, as vítimas fizeram um registro da viagem.

De acordo com a PRF, o veículo em que estavam colidiu de frente com uma carreta. As causas ainda não foram identificadas.