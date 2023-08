Faustão: Instagram libera perfil da família de incentivo à doação de órgãos

O Instagram voltou atrás e liberou a conta “Faustão do meu coração”, perfil criado pela família do Faustão para o compartilhamento de histórias sobre doação de órgãos.

Luciana Cardoso, mulher do apresentador, comemorou a volta da página com uma postagem em sua rede social. “Voltou pessoal! Obrigada, Instagram”, disse. A página ficou fora do ar apenas por algumas horas desta quinta-feira, 24.

Faustão está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, passando por diálise e aguardando um transplante de coração, enquanto recebe medicamentos para fortalecer o bombeamento cardíaco.

Nesta quinta-feira, 23, João Silva, filho do apresentador, atualizou os fãs sobre o estado de saúde do pai em um vídeo na sua rede social. O jovem agradeceu o apoio e orações que toda sua família tem recebido desde a internação.

Para acessar o perfil agora liberado pelo Instagram, é só clicar aqui .

Estadao Conteudo