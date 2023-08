Felipe e Rodrigo Simas vivem Chitãozinho e Xororó em 1º trailer de série do Globoplay

A série As Aventuras de José & Durval, que vai contar a história da dupla Chitãozinho e Xororó, ganhou um trailer oficial nesta quinta-feira (10). A produção é estrelada pelos irmãos Felipe e Rodrigo Simas.

O seriado será lançado no Globoplay no dia 18 de agosto, quando os três primeiros episódios chegam à plataforma de streaming. Depois, os capítulos serão lançados semanalmente até 22 de setembro.

A prévia também mostra o trabalho dos atores mirins Pedro Tirolli e Pedro Lucas, que vivem os sertanejos na infância. Já Andreia Horta e Marco Ricca interpretam os pais da dupla.

A série vai acompanhar José e Durval, verdadeiros nomes dos cantores, desde a infância até o sucesso nacional. A produção é dirigida por Hugo Prata e terá oito episódios de 45 minutos.

Na última quarta-feira, 9, a Globoplay promoveu um evento de lançamento para a série em São Paulo e contou com a presença de Chitãozinho e Xororó, além de elenco, equipe e convidados.

“Parar para pensar em tudo o que estamos vivendo, nem consigo pensar e falar mais nada. Viver um momento desse e poder ser prestigiado com essa série tem sido algo muito especial”, disse Chitãozinho em comunicado à imprensa.

“Ver a nossa história sendo representada em uma série é algo muito especial. Acredito que vocês vão se emocionar muito também”, completou Xororó.

