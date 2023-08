Festa de Rodeio reúne competições e grandes nomes da música nacional

Falta uma semana para a 21ª Festa de Rodeio de Venda Nova do Imigrante, de 11 a 13 de agosto, no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”. Os três dias de Festa serão repletos de animação, com shows nacionais e competições de rodeio profissional.

Os ingressos podem ser adquiridos no site www.onticket.com.br ou nos pontos de venda: Tânea Modas (VNI e Castelo), Farmácia Santa Terezinha (Vila Betânea), Drogaria São João e Farmácia Melhor Compra (ao lado do Posto Mieis), em Alto Caxixe.

Na sexta-feira (11), a abertura do evento será com a dupla sertaneja João Neto e Frederico. O ingresso para este dia custará apenas R$ 10,00. Já no sábado (12), a animação continua com o show de Matheus Fernandes. O ingresso antecipado sai por R$10 e, na hora, R$20.

No domingo (13), além do sorteio beneficente ao Hospital Padre Máximo de R$ 100 mil, a Festa de Rodeio será encerrada com o show de Bruno e Barreto. A entrada é gratuita. Além dos shows nacionais, a programação também contará com apresentações de talentos regionais que prometem animar ainda mais o evento.

Segurança

A segurança foi reforçada para os dias da Festa de Rodeio em Venda Nova. No último dia 1º, o Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM) colocou o evento em pauta e propôs algumas medidas para garantir tranquilidade no Centro de Eventos.

A Prefeitura contratou uma equipe de brigada de incêndio altamente capacitada e treinada para atuar na prevenção e combate de incêndios e vai disponibilizar um trailer para a Polícia Civil registrar ocorrências durante a Festa.

E ainda a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que vai reforçar a segurança nas entradas e saídas do município.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA

21ª Festa de Rodeio de Venda Nova do Imigrante

Data: 11 a 13 de agosto

Local: Centro de Eventos Padre Cleto Caliman (Polentão)



Sexta-feira (11)

*Entrada: R$ 10

Abertura dos portões às 19h

19h30 – Show com Weliton Viana

20h30 – Rodeio

22h30 – Show com João Neto e Frederico

00h – Show com Beijo com Mel

Sábado (12)

*Entrada: R$ 10 antecipado, R$20 na hora

Abertura dos portões às 19h

20h – Show com Os Carreteiros

22h – Rodeio

23h30 – Show com Matheus Fernandes

01h00 – Show com Michele Freire

Domingo (13)

*Entrada gratuita

Abertura dos portões às 14 h

14h30 – Show com Gang Brasil

16h30 – Sorteio Beneficente ao Hospital Padre Máximo e Apae

18h – Rodeio

20h30 – Show com Bruno e Barreto

22h – Show com Bredes