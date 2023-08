Festival de Manguinhos anuncia novas atrações; confira!

As bandas mais bombadas do estilo já confirmaram a participação no 1º Manguinhos Reggae Festival. Agora, a organização anunciou que mais artistas farão participações especiais. E, como esse ritmo jamaicano caminha de mãos dadas com a ecologia e a preservação da natureza, a organização acaba de anunciar novidades para o público, que vai poder participar de ações sustentáveis e de educação ambiental nos estandes do evento.

Thamires Bride, da Oceano Para Todos, contou que eles vão montar um estande com diversas atrações. “Vamos ter alguns peixes no formol, uma lupa para visualizar como são as areias de diferentes praias, inclusive a de Manguinhos. Falaremos sobre a pesca na região e os principais pescados. Vamos falar pra galera sobre o fundo de pedras na região e como influenciam na onda para o surfe, na areia e nos abrigos para os peixes”.

Segundo Gabriel Carvalho, da Precious Plastic, adiantou que no seu estande eles vão explicar “os tipos de plástico, o porquê é importante separar o plástico do lixo, os impactos do plástico na natureza e o nosso processo de ‘upcycling’, que consiste em pegar o resíduo plástico e transformar em algo com maior valor agregado”.

Mais música

Uma grande confraternização foi preparada pelos regueiros da banda Alma Djem para celebrar os 25 anos da primeira vez que a banda tocou no Espírito Santo. Eles vão reunir, no palco do 1º Manguinhos Reggae Festival, artistas capixabas que fazem parte da história do reggae.

Eles convidaram Rodrigo CX (vocalista da Banda Salvação), Anderson Ventura (Chokolate, vocalista da Java Roots) e Xande (guitarrista da banda Macucos) para participar do show.

Além da Alma Djem, o festival terá shows das bandas Braza, Lion Jump, Pura Vida e dos forrozeiros do Trio Clandestino.

O 1º Manguinhos Reggae Festival vai rolar no dia 2 de setembro, no Espaço Chico Bento, numa das mais belas praias da Grande Vitória. A bilheteria já está no segundo lote de ingressos. O preço promocional é de R$ 60 + 1 Kg de alimento não-perecível para a meia solidária. A inteira sai por R$ 120. Na compra do ingresso duplo, a promoção é de R$ 110 + 2 Kg de alimento não-perecível para a meia solidária. A inteira dupla sai por R$ 220.

A balada começa a partir das 16 horas, para quem quiser curtir o pôr do sol do balneário. Como os shows vão entrar pela madrugada, o local é amplo e com área coberta para proteger do friozinho.

Além da música, o público terá opções na praça de alimentação, com food trucks, cerveja artesanal super gelada e drinks variados.

Informações: @manguinhosreggaefestival | Thiago Bossois (27) 98119-9012

Ingressos: www.superticket.com.br