Fluminense joga com um a mais desde o início e só empata com o Athletico-PR

O Fluminense teve um jogador a mais em campo desde os 20 minutos do primeiro tempo, neste domingo, na Ligga Arena, mas não conseguiu superar o Athletico-PR e teve de se contentar com um empate por 2 a 2, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Assim, perdeu a oportunidade de encerrar mais um final de semana no G-4 e ficou com a quinta colocação, dono de 35 pontos, dois a mais que os athleticanos, ocupantes do sétimo lugar, com 33.

Mesmo com a vantagem por 2 a 0 construída no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Olimpia, o técnico Fernando Diniz resolveu preservar os titulares para a decisão da vaga nas semifinais, marcada para quinta-feira, no Paraguai. Por isso, mandou ao campo um time completamente reserva, que tinha a missão de encerrar uma série de 10 jogos sem vitória fora de casa – agora, são 11. O último triunfo tricolor como visitante foi no dia 10 de maio, por 2 a 0, diante do Cruzeiro.

Embora tenha articulado algumas jogadas ofensivas interessantes nos primeiros minutos, time alternativo não se entendeu muito bem durante a maior parte do tempo e logo entregou o domínio aos donos do casa. Aos 12 minutos, o placar já era favorável ao Athletico, graças a um bate e rebate na área que terminou com zagueiro Cacá estufando a rede defendida por Pedro Rangel.

O Fluminense viu o caminho para a reação se abrir menos de dez minutos após sofrer o gol, já que o lateral-esquerdo Vinicius Kauê foi expulso. Ele acertou o cotovelo no rosto de Leo Fernández, e inicialmente recebeu cartão amarelo, mas a cor mudou após intervenção da arbitragem de vídeo.

Com o objetivo de aproveitar a vantagem numérica, Diniz trocou Thiago Santos por Alexsander e abandonou a formação inicial de três zagueiros que havia escalado. Viu o time melhorar a produção ofensiva, mas chances foram desperdiçadas por Leo Fernández, Martinelli e Lelê.

A superioridade ofensiva tricolor continuou no segundo tempo, com muita intensidade, empurrando os athleticanos cada vez mais para o campo de defesa, mas o tempo passava e o time não conseguia fazer a bola tocar a rede. A tensão só acabou aos 30 minutos, quando Guga recebe um passe de peito de Yony Gonzáles e bateu consciente para empatar.

A virada saiu perto do final, aos 42, com um gol de cabeça de João Neto, que entrou no decorrer da partida no lugar de David Braz. Toda a euforia do Fluminense que ia voltando a vencer como visitante, foi aplacada pelo fenômeno Vitor Roque, que, assim como João Neto, usou a cabeça para igualar o placar novamente, aos 47. Yony Gonzáles chegou a balançar a rede, aos 50, mas o lance foi anulado por causa de impedimento.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 2 FLUMINENSE

ATHLETICO-PR – Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Vinícius Kauê; Erick (Alex Santana), Vidal (Hugo Moura) e Vitor Bueno (Zé Ivaldo); Canobbio, Vítor Roque (Pablo) e Cuello. Técnico: Weslet Carvalho.

FLUMINENSE – Pedro Rangel; David Braz (João Neto), Marlon e Thiago Santos (Aleksander); Guga (Felipe Andrade), Martinelli, Daniel (Isaac), Lima e Leo Fernández (Giovanni Manson); Yony González e Lelê. Técnico: Fernando Diniz.

GOLS – Cacá, aos 12 minutos do segundo tempo. Guga, aos 30, João Neto, aos 42, e Vitor Roque, aos 47 minutos do segundo.

ÁRBITRO – Raphael Claus (SP)

CARTÕES AMARELOS – Vidal, Canobbio e Vitor Roque (Athletico-PR). Marlon, Lima e Yony Gonzales (Fluminense).

CARTÃO VERMELHO – Vinícius Kauê.

RENDA – R$ 767.885.00

PÚBLICO – 23.630

LOCAL – Ligga Arena, em Curitiba (PR).

