Fortalecimento do turismo: prefeitos de Venda Nova e Gramado se encontram

Na última segunda-feira (21), o gabinete do prefeito de Venda Nova do Imigrante, Paulinho Mineti, recebeu a visita do prefeito de Gramado (RS), Nestor Tissot. O representante da cidade gaúcha é o convidado especial do 5º Seminário de Fortalecimento do Turismo, que acontece nesta terça (22) e quarta-feira (23), no China Park, em Domingos Martins.

O encontro simboliza a sinergia entre essas duas cidades, que têm muito em comum quando se trata de turismo e desenvolvimento. Nestor Tissot, eleito duas vezes como “Prefeito Empreendedor Nacional” pelo Sebrae, compartilha uma trajetória política similar à de Paulinho Mineti. Com dois mandatos como vereador, dois como vice-prefeito e outros dois como prefeito de Gramado, sua experiência reflete o compromisso com o avanço da comunidade local.

A comitiva que acompanhou Tissot contou com Claudiomar Portal de Souza, presidente do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortências (Sindtur-RS), junto com sua esposa, Simone de Souza; Eduardo Zorzanello, CEO da Rossi e Zorzanello, realizador da Festuris, Connection e Chocofest, com a esposa, Juliana Zorzanello, a primeira-dama de Gramado, Jandira Wiltgen Tissot; acompanhados pelo jornalista Julio Huber, figura-chave na conexão entre as duas cidades e organizador do Seminário.

Foto: Leandro Fidelis/ASSCOM PMVNI

O bate-papo permitiu aos prefeitos discutir tanto as semelhanças quanto as diferenças nos setores turísticos das duas cidades serranas. Tissot ressaltou que cerca de 95% da receita de Gramado é proveniente do turismo, com aproximadamente 65% da arrecadação originária de recursos próprios. Ele salientou que o município seria capaz de se manter somente com receitas internas.

Paulinho Mineti compartilhou as iniciativas de turismo regional que têm Venda Nova do Imigrante como um polo de convergência. Dentre elas, destacou a reforma pela qual o Centro de Eventos Padre Cleto Caliman passará em breve, a criação do Polo Nacional do Agroturismo, em parceria com o Sebrae/ES, e do “Caminhos do Imigrante”, que tem melhorado os acessos às propriedades rurais que desenvolvem o agroturismo.