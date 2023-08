Fortaleza vence América-MG e abre vantagem nas quartas da Sul-Americana

No duelo entre brasileiros, nesta quinta-feira (24), o Fortaleza abriu vantagem sobre o América-MG ao vencer o duelo de ida das quartas de finais da Copa Sul-Americana por 3 a 1, na Arena Independência, em Belo Horizonte. Com o resultado, o time nordestino pode até perder por um gol de diferença na volta, no Castelão, que avança às semifinais do torneio continental. Já os mineiros terão que vencer por três ou mais gols para garantir a classificação.

Caso o resultado por dois se repita, independentemente do placar, a vaga será decidida nos pênaltis. O segundo jogo está marcado para a próxima quinta-feira, na Arena Castelão, às 19 horas. Quem avançar, vai enfrentar o vencedor de Corinthians e Estudiantes-ARG. O time paulista venceu o primeiro jogo por 1 a 0.

Mesmo atuando fora de casa, o Fortaleza começou acuando o América-MG no campo de defesa. Guilherme arriscou de fora da área e quase acertou o ângulo de Cavichioli. O atacante continuou insistindo e abriu o placar para o Fortaleza, aos 14 minutos. Após cruzamento de Tinga, Guilherme apareceu entre a defesa e, de cabeça, completou para as redes.

O gol deixou o América-MG mais desorganizado. Cavichioli saiu mal do gol e Lucero serviu Pochettino, que da entrada da área só mandou para o gol para aumentar a vantagem aos 20 minutos. O América-MG chegou a ensaiar uma reação e chegou até um gol anulado de Paulinho Bóia, por impedimento. Com mais qualidade, o Fortaleza ainda fez o terceiro na reta final, Marinho deu belo passe entre as linhas do América-MG e Guilherme só tirou do goleiro, aos 40.

Na segunda etapa, o América-MG voltou a diminuir o prejuízo e as substituições firmaram a equipe acelerar a partida. O time marcava bem a saída de bola do Fortaleza, que diminuiu a intensidade, e tinha mais presença ofensiva. Com mais volume, o América-MG conseguiu diminuir o marcador, aos 23 minutos. Com poucos minutos em campo, Mastriani recebeu na entrada da área e bateu cruzado.

O gol animou os donos da casa. O time de Fabián Bustos se lançou ao ataque e acuava o Fortaleza, que encontrou dificuldade de explorar os espaços e armar os contra-ataques. Vendo o adversário crescer, o Fortaleza baixou as linhas e começou a ditar o ritmo da partida. Apesar do volume criado e das tentativas criadas, o América-MG não conseguiu diminuir o placar e saiu em desvantagem para o duelo em Fortaleza.

Virando a chave para o Campeonato Brasileiro, a dupla volta a campo no domingo (27), pela 21ª rodada. No Presidente Vargas, o Fortaleza encara o Coritiba, às 18h30. Mais cedo, às 16h00, o América-MG recebe o São Paulo, no Independência.

Estadao Conteudo