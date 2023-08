Frei cachoeirense preside missa de 7º dia da atriz Aracy Balabanian

O capixaba Frei Didier Esperidião Neto presidiu a missa de 7º dia da atriz Aracy Balabanian, um dos grandes nomes das artes dramáticas que morreu no último dia 7, aos 83 anos, após lutar contra um câncer.

Nascido em Cachoeiro de Itapemirim, o religioso conduziu a cerimônia que aconteceu na última segunda-feira (14), na Igreja de Santa Mônica, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro.

Didier foi Vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Consolação entre os anos de 2011 até 2013. Atualmente, coordena o Departamento de Pastoral do CSA, no Leblon.

Aracy morreu após ficar internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul da cidade, e não resistiu às complicações por conta de um câncer. Natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a atriz nasceu em 22 de fevereiro de 1940.

Filha de imigrantes da Armênia, ela e os sete irmãos nasceram em solo brasileiro. E ainda criança se apaixonou pelo teatro. Aos 15 anos se mudou para São Paulo com a família e começou a batalhar pelo sonho de ser atriz. Aracy fez sua estreia na Globo em 1972, na novela Primeiro Amor. O último trabalho da intérprete na TV foi no especial de fim de ano Globo “Juntos a Magia Acontece”, exibido em dezembro de 2019, como a personagem Dona Rosa.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.