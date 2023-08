Gilson Carone recebe show gratuito do grupo Macakids no sábado (26)

Além de diversos serviços públicos, o Dia D do projeto “Tamo Chegando”, no sábado (26), terá muita diversão para as famílias do bairro Gilson Carone e região, incluindo um show da turma do Macakids.

A apresentação musical do grupo, que faz muito sucesso com a criançada capixaba, está marcada para as 9h, na área próxima à escola municipal Padre Gino Zatelli, localizada na rua Geraldo Ambrósio, nº 138.

Com canções lúdicas que abordam a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável, a trupe promete muita animação para a garotada.

A programação para o público infantil no Dia D do “Tamo Chegando” também terá contação de histórias, brinquedos e distribuição de pipoca, algodão doce e picolé.

Realizado pela Prefeitura de Cachoeiro, com apoio de parceiros, o evento será realizado das 8h às 12h, com um mutirão de serviços oferecidos pela Prefeitura de Cachoeiro e parceiros da iniciativa. Haverá atendimentos para emissão da carteira de identidade (RG), abertura de processo para regularização fundiária (escritura pública de imóveis), inscrição no Cadastro Único de programas sociais, cadastro no Balcão de Empregos e registros de reclamações no Procon.

“Saúde mais perto de você”

Além das ações do Dia D do “Tamo Chegando”, no mesmo dia, a Prefeitura levará outro mutirão de serviço: o projeto “Saúde mais perto de você”.

A população terá acesso a consultas com médicos e outros profissionais de saúde; aferição de pressão arterial e glicemia; testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV; imunização com diversas vacinas; vacinação antirrábica; exame preventivo do colo do útero; confecção do cartão do SUS; dentre outros serviços.