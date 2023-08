Homem com mandado de prisão por tráfico é preso em cidade do ES

A Polícia Civil (PC), durante uma perseguição na manhã desta quarta-feira (16), prendeu um foragido da Justiça apontado como liderança do tráfico de drogas do bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha, e estaria escondido na região Norte. Ele possui um mandato de prisão ao tráfico e associação ao tráfico.

De acordo com a PC, as equipes identificaram o veículo, um Corolla prata, parado em um posto de gasolina. No momento em que os policiais deram voz de prisão, o foragido acelerou o carro, em marcha à ré, com uma manobra brusca, colidiu contra outros automóveis que estavam estacionados e acabou fugindo a pé.

O suspeito estava usando um casaco e, em determinado momento, ameaçou colocar as mãos na cintura. Foi quando um policial efetuou três disparos, na tentativa de atingir a perna do indivíduo, que mesmo assim continuou fugindo. Poucos metros depois, ele foi alcançado e preso.

O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia de Jaguaré, de onde será encaminhado ao sistema prisional.