Homem é preso por abusar sexualmente de criança autista em Anchieta

A Polícia Militar prendeu um homem, de 51 anos, acusado de abusar sexualmente de uma criança autista, de cinco anos de idade. O crime aconteceu em Iriri, litoral de Anchieta, no último dia 20 de agosto.

Segundo informações da PM, a corporação foi acionada no final da noite e o menino relatou aos policiais que estava sentindo dores nas partes intimas após ter sido abusado sexualmente por um homem. De acordo com a criança, o abuso aconteceu em um quarto da casa do suspeito que morava no quintal da casa de um parente, onde ele tinha passado o dia.

A vítima foi encaminhada para um hospital da região para os procedimentos necessários neste tipo de ocorrência, enquanto a polícia realizava buscas pelo abusador.

O suspeito foi localizado no dia seguinte (21) ao crime, por volta das 10h, quando fugia de pessoas que tentavam agredi-lo devido ao ocorrido. A PM informou que o homem confessou o abuso e que ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Anchieta.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 51 anos, conduzido à Delegacia Regional de Anchieta, foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Serra (CDPS).