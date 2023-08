Homem é rendido por populares e amarrado a poste em Cachoeiro

Um fato inusitado chamou a atenção de quem passava pela avenida Francisco Mardegan (Rodovia ES-489), no bairro Marbrasa em Cachoeiro, na tarde desta segunda-feira (14). Um homem foi rendido por populares, agredido a amarrado a um poste.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram como a ação aconteceu. Segundo informações preliminares, o homem estaria cometendo assaltos na região e danificando veículos parados. Em um vídeo, um homem afirma que o suposto assaltante teria quebrado retrovisores de carros estacionados próximos ao local.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, mas até o fechamento desta matéria não recebemos atualização sobre a ocorrência. Assim que possível a matéria será atualizada.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.