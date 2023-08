Idosos do Lar Adelson Rebello Moreira se divertem em visita ao circo

A rotina dos idosos do Lar Adelson Rebello Moreira, instituição do Grupo Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim, foi alterada na noite desta quarta-feira (2). Mas foi por uma boa causa. Eles deixaram o local para se divertir no Circo Maximus.

Eles acompanharam de perto todas as atrações do lugar, como brincadeiras, apresentação de palhaços e acrobacias.Foi um momento de confraternização e de muita alegria.

A gerente do lar contou que essa saída foi algo diferente para eles, já que raramente existe atividade à noite.

“Eles assistiram ao espetáculo até o final e ficaram encantados. Vieram falando no caminho de volta e ainda amanheceram comentando sobre o passeio, que foi uma cortesia do Circo”, contou.

Cíntia lembrou ainda que a Instituição está sempre atenta a promover esse tipo de atividade porque entende que é uma forma de levar alegria para os idosos.

“Isso é muito bom, porque mostra mais uma vez que mesmo vivendo dentro de uma instituição de longa permanência é possível ter esse tipo de vivência, pode ir em um Circo e prestigiar um espetáculo lindo e encantador como o de ontem”, afirmou.