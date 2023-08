Inscrições abertas para oficina gratuita de unhas de fibra

O Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho) vai ofertar dez vagas para oficina de unhas de fibra, que será realizada de 21 a 29 deste mês, em Cachoeiro.

A formação é voltada para pessoas entre 14 e 59 anos inscritas no Cadastro Único de programas sociais (CadÚnico). Para participar, o interessado deve preencher um formulário on-line, que pode ser acessado no endereço bit.ly/oficinaunhasdefibra.

As atividades serão realizadas das 13h30 às 17h30, na sede do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), localizado na avenida Jones dos Santos Neves, número 253, bairro Santo Antônio. Os participantes aprenderão técnicas para aprimorar e especializar a atuação profissional como manicure ou até mesmo iniciar carreira nessa área.

Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), que coordena o Acessuas em Cachoeiro, as oficinas do programa têm a finalidade de ajudar os assistidos a alcançarem a emancipação econômica, superando a situação de vulnerabilidade social.

