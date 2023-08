Isis Valverde dá vida a Ângela Diniz em trailer de filme sobre assassinato da socialite

Isis Valverde apareceu caracterizada como Ângela Diniz pela primeira vez. O trailer do longa sobre a história real da socialite foi divulgado nesta quinta-feira, 10.

A produção estreia nos cinemas no dia 31 de agosto. O elenco ainda conta com Emilio Orciollo Netto, Bianca Bin, Gustavo Machado e Chris Couto.

Ângela Diniz morreu em 1976, assassinada pelo então namorado Doca Street (Gabriel Braga Nunes). Na época, ele alegou “defesa da honra” e “crime passional” e foi liberado da prisão, o que ocasionou protestos ao redor do País.

A história de Ângela foi revisitada em 2020, no podcast Praia dos Ossos, produzido pela Rádio Novelo. Veja o trailer aqui .

