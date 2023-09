Itália: trem atinge equipe que fazia manutenção dos trilhos e mata 5

No norte da Itália, um trem fora de serviço em alta velocidade atingiu um grupo de trabalhadores que estavam fazendo manutenção noturna nos trilhos, nesta quinta-feira, 31, matando cinco pessoas. O acidente ocorreu pouco depois da meia-noite em uma estação de Brandizzo, cidade na região de Piemonte.

O governador de Piemonte, Alberto Cirio, disse que a causa do acidente está sob investigação. O prefeito de Brandizzo, Paolo Bodoni, afirmou que havia indícios de que a tripulação do trem não sabia que havia trabalhadores nos trilhos, informou La Stampa, um jornal da principal cidade do Piemonte, Torino.

A rádio estatal da Itália disse inicialmente que autoridades estimaram que o trem estava se locomovendo a uma velocidade de 160 km/h. Mas uma investigação preliminar da polícia ferroviária reduziu posteriormente a estimativa de velocidade para cerca de 100 km/h, disse o jornal Corriere della Sera.

O trem consistia em um vagão com motor e 11 vagões de passageiros vazios que transportava. “Com certeza houve um erro humano”, disse o ministro dos Transportes e Infraestrutura, Matteo Salvini.

“A primeira informação que chegou refere-se à falta de comunicação entre a equipe (de trabalho) e quem deveria ter sinalizado a passagem do trem, mas precisamos ver o que realmente aconteceu”, disse Bodoni.

Dois trabalhadores que estavam no local e escaparam do acidente estavam sendo tratados em estado de choque em um hospital, disse La Stampa. Vários sindicatos que representam os trabalhadores da manutenção ferroviária prometeram realizar uma greve para protestar contra o acidente e homenagear as vítimas, informou a mídia italiana.

