João Silva, filho do Faustão, ganha programa aos sábados na Band

João Silva, filho do Fausto Silva, irá assumir um novo programa aos sábados na Band. A informação foi revelada pelo colunista Flávio Ricco, do UOL Splash, e confirmada pelo Estadão. A nova atração está prevista para outubro, mas ainda sem uma data.

A coluna informa que as gravações já começaram. Parte da equipe que trabalhou com o pai do jovem no dominical Faustão na Band também deverá integrar o programa. O formato será de entrevistas em eventos e repercussão dos assuntos do momento.

Em entrevista ao Estadão no início do mês, João Silva afirmou que o seu sonho era ter um programa próprio na televisão. “Meu sonho é ter um programa meu, na televisão. É o meu grande sonho. Se é algo longe ou perto de ser concretizado, eu não sei”, ponderou na ocasião.

João ainda comentou sobre o jeito que ele e o seu pai gostam de apresentar os programas. “O jeito de apresentador, o que a gente acredita sobre televisão, às vezes é diferente. Sou fã dele e concordo com a maioria das coisas, mas discordamos também. A forma do programa, por exemplo. Eu acho que o programa dele é muito vivido no palco. Eu já gosto de trazer algumas externas.”

Estadao Conteudo