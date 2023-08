Jovem é hospitalizada após ser agredida e baleada pelo namorado em Castelo

Uma jovem de 20 anos foi agredida e baleada pelo namorado, na madrugada desta segunda-feira (7), em Castelo. Devido aos ferimentos, ela precisou ser socorrida e levada à Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que ela e o companheiro discutiram em um bar, localizado no bairro Garage. Em determinado momento, o homem passou a agredi-la com chutes, socos e puxões de cabelo.

A jovem apresentava uma perfuração por arma de fogo na perna (tíbia), mas não soube dizer em que momento o namorado atirou contra ela. No entanto, testemunhas confirmaram à polícia que o homem disparou a arma contra a mulher.

Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou, encontrou a vítima com o rosto inchado, cortes nos lábios, lesões e hematomas por todo corpo e muito sangue.

Ela foi hospitalizada e não corre risco de morte. Militares fizeram buscas pela região, mas não localizaram o homem.

Denúncias

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.