Jovens de 20 e 22 anos, acusados de série de roubos, são presos na BR 101

Uma operação conjunta realizada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o 5° Batalhão de Polícia Militar de Aracruz e Polícia Civil de João Neiva, terminou com a prisão de dois jovens, acusados de uma série de roubos na cidade de João Neiva.

A prisão foi realizada na tarde desta terça-feira (15) na BR 101, em Serra. Segundo informações da PRF, a dupla seguia pela rodovia em um Fiat Uno, com sentido ao município de Serra, e foi detida graças ao compartilhamento de informações e ação integrada das forças de segurança.

A ocorrência foi encaminhada para 13ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em João Neiva (ES).

