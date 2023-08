Kennedy: grave acidente deixa 3 mortos e duas crianças feridas

Três pessoas morreram e duas crianças ficaram feridas após grave acidente envolvendo dois veículos, neste sábado (5), na rodovia ES-060, em Presidente Kennedy, na divisa com o Rio de Janeiro.

De acordo com testemunhas, o fato ocorreu na localidade de Campo Novo. Entre os mortos estão duas mulheres e um homem. No total, sete pessoas estavam envolvidas no acidente.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram deslocadas para o local e prestaram os primeiros socorros às vítimas.