Kombi fica completamente destruída após incêndio em Cachoeiro

Uma Volkswagen Kombi ficou completamente destruída após um incêndio na noite desta terça-feira (1), no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. O fato ocorreu em frente a Praça Guilherme Guimarães, conhecida como “Praça do Táxi”.

À Guarda Municipal, o motorista e proprietário do veículo contou que, assim que percebeu as chamas na parte de trás da Kombi, saiu do automóvel, mas não conseguiu tirar documentos e objetos pessoais. Isso porque as chamas se alastraram rapidamente.

As labaredas altas chamaram atenção de populares que circulavam pelo local. O trânsito precisou ser interditado pela Guarda Municipal até que a equipe do Corpo de Bombeiros chegasse ao local. Isso porque havia risco de explosão.

A retirada da carcaça do veículo da via ficou sob responsabilidade do proprietário da Kombi. Não houve feridos.