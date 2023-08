Lar Adelson Rebello Moreira arrecada quase R$ 25 mil com feijoada solidária

A segunda edição da Feijoada Solidária realizada pelo Lar Adelson Rebello Moreira, que aconteceu no último domingo (20), foi um sucesso e conseguiu arrecadar quase R$ 25 mil com a venda dos kits.

A entrega da feijoada foi feita no formato Drive Thru na Igreja Nosso Senhor dos Passos, mais conhecida como Matriz Velha, e reuniu diversas pessoas que além de saborear a feijoada ainda ajudaram a instituição a investir em melhorias.

O kit tinha arroz, feijoada, farofa, couve, laranja (sobremesa) e um brinde especial. O valor de R$ R$ 80 serviu duas pessoas.

A gerente do Lar, Cintia Melo, explicou que o recurso será aplicado em reformas internas no Lar, como adaptação de escadas e troca de piso da varanda.

Todos os itens utilizados na feijoada foram doados. Com isso, todo o recurso será destinado para a instituição.

“Nós conseguimos vender 255 kits de feijoada. E muitas pessoas compraram o bilhete apenas para ajudar os nossos idosos e não quiseram pegar a feijoada”, explicou.

Cíntia contou também que esse ano foi arrecadado mais que o ano passado. Na primeira edição foram conquistados R$ 15 mil.

“Tivemos muitas doações esse ano. Com isso conseguimos servir a feijoada também para todos os idosos. Agradecemos a todos que ajudaram, desde com a doação até aqueles voluntários que trabalharam na distribuição e no preparo”, disse.

O Lar Adelson Rebello Moreira faz parte do Grupo Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro.