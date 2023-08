Lar de Idosos promove feijoada solidária no próximo domingo (20)

Que tal ser solidário e ainda saborear uma feijoada deliciosa? O Lar de Idosos Adelson Rebello Moreira, do Grupo Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro vai promover a venda de kits de feijoadas para arrecadar recursos que será revestido para o abrigo.

Para participar, o bilhete poderá ser adquirido por R$ 80 no próprio Lar ou em pontos de venda, são eles: PROAENF, Opção Imóveis, Padaria Pão & Pão e Espaço Criativo. O convite também poderá ser adquirido via PIX, pelo CNPJ 06.040.402/0001-04 e, em seguida, enviar o comprovante para o número (28) 99940-4787. Mais informações pelo número (28) 3522-1997

A retirada do kit será no próximo domingo (20), de 11h às 13h, no formato Drive Thru, que acontecerá na Igreja Nossa Senhora dos Passos, conhecida como Matriz Velha. No kit, você encontrará arroz, feijoada, farofa, couve, laranja sobremesa e um brinde especial.