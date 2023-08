Larissa Manoela: Atriz, noivo e Silvana Taques são intimados a prestar depoimento

Larissa Manoela, André Luiz Frambach e Silvana Taques foram intimados a prestar depoimento na investigação no caso em que a mãe da atriz é acusada de praticar crime de intolerância religiosa.

Em nota à imprensa, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) confirmou, no último sábado, 26, a intimação dos envolvidos, mas não deu mais informações sobre as datas. “Os envolvidos foram intimados a prestar depoimento. As datas só serão informadas após a confirmação das partes. A investigação está em andamento para apurar os fatos.”

Por meio de sua assessoria de imprensa, a atriz Larissa Manoela disse que não fará comentários sobre o assunto. Não conseguimos contato com a assessoria de Silvana Taques até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Entenda o caso

A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) do Rio de Janeiro iniciou uma investigação envolvendo Silvana Taques, mãe da atriz Larissa Manoela, por alegações de intolerância religiosa. A denúncia foi formalizada pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Estado, e a acusação se baseia na Lei 7.716/1989, que aborda o racismo religioso.

A investigação surge em um contexto de tensões públicas entre Larissa Manoela e seus pais, relacionadas a questões financeiras. Uma conversa divulgada ao público trouxe à luz comentários de Silvana sobre a religião da família do noivo de Larissa. Caso a investigação confirme a veracidade das acusações, Silvana Taques poderá enfrentar sanções legais, incluindo multa e reclusão de até três anos.

Estadao Conteudo