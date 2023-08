Luísa Sonza rebate críticas ao novo single: “Mais corajosa”

A cantora Luísa Sonza rebateu comentários negativos que recebeu logo depois de lançar seu novo single, Campo de Morango. Alguns internautas que ouviram a canção fizeram fortes críticas sobre o teor sexual da música.

Em uma live no Instagram, ela disse: “É muito desvalorizado quando uma mulher fala sobre seu prazer. Eu não sou menos artista, eu sou mais, e muito mais corajosa em falar sobre minha sexualidade, que nos tanto é tirado e motivo de vergonha.”

“É um assunto que pode parecer batido mas enquanto gera discussão, devemos falar. Já devia parar de ser um problema há um tempo os caras estão falando o tempo todo sobre nossa bunda, nosso corpo e isso não é problema nenhum”, disse ela.

Alguns internautas criticaram o fato de as letras das músicas de Luísa Sonza terem um insistente teor sexual. “Passando mal que Campo de Morango é literalmente o que o Twitter todo estava dizendo que ia ser”, escreveu um fã.

“Eu gosto bastante da Luísa Sonza, mas acho que ela deveria inovar mais em questão de letra de música, porque a gata sempre entrega um super conceito, aí quando lança a música é sempre a mesma coisa, só falando de sexo”, escreveu outro internauta.

Estadao Conteudo

