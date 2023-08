Maior Encontro de Marmoristas é sucesso na Cachoeiro Stone Fair

A segunda edição do Maior Encontro de Marmoristas reuniu 250 profissionais que participaram dos painéis e palestras sobre as mais recentes tendências do mercado. O sucesso do evento reafirma o compromisso da Cachoeiro Stone Fair em impulsionar gerando oportunidades de negócio e também conhecimento.

De acordo com a CEO da Milanez & Milaneze, Flávia Milaneze, o encontro é um momento de acessar conteúdos de capacitação para se destacar no mercado, mas também é um espaço valioso para networking e oportunidades de negócios. “ Esse é um espaço para compartilhar conhecimento e uma oportunidade para vocês, marmoristas, interagirem com colegas, conhecer fornecedores e estabelecer conexões que podem levar a colaborações futuras.”, completou.

Para debater a prestação de serviço como principal produto das marmorarias, o painel “A Marmoraria vende o quê?”, contou com a presença de Marcos Pimenta, CEO da Marmoflix, Sid Marques, da Margutti e da Pollyanna Macedo, do perfil @meumarmore. O assunto gerou um debate sobre o funcionamento de marmorarias sem estoque de materiais e também trouxe uma discussão sobre os impactos fiscais e financeiros na nova forma de atuação no mercado e os caminhos para conquistar a lucratividade.

Depois do sucesso da primeira edição, Ricardo Estuqui, CEO & Founder da Nobile Marmo e Portal Rochas na Arquitetura, e Katiane Passos, CEO da universidade da Marmoraria, voltaram esse ano para apresentar o painel “Marmoraria de alta performance, Marmoraria 2023, é preciso comunicar!” junto da Gerlânia Medeiros, da Top Mármore e Isabelle Kopper e o product manager do Itaú, Paulo Vieira, como mediadores.

Destacando a importância do digital para o negócio, eles deram dicas de como aumentar as vendas com a ajuda das redes sociais. “Para ter visibilidade, crescimento e destaque no mercado é quase que fundamental dedicar um tempo para construir presença nas redes sociais. É lá que é possível compartilhar os projetos ou serviços e fazer o marketing necessário para que mais pessoas conheçam seu negócio”, concluiu Estuqui.

A palestra de Leandro de Freitas, da Borracharia do Leandro também foi um dos destaques. Trazer alguém de fora do setor é uma ideia desde da primeira edição do evento e tem como objetivo oferecer novos horizontes, inspiração e agregar ainda mais conhecimento para os participantes.

Contando a trajetória de transformação do seu negócio, ele buscou inspirar todos os que estavam presentes a ter uma expansão de mentalidade para enxergar as oportunidades que levam ao crescimento e destaque no mercado. “Precisamos aprender a gerar valor sobre aquilo que nós produzimos através do como nós nos posicionamos e como nos relacionamentos com os clientes”, enfatizou.

Para encerrar o encontro com chave de ouro, o marmorista e humorista Zé Poeira entregou performance e conteúdo ao mesmo tempo. Sempre levando o público à gargalhada, ele destacou o dia a dia dos marmoristas e os alertou sobre a importância de buscar conhecimento e informação para se destacar no mercado.

A Cachoeiro Stone Fair é uma realização da Milanez & Milaneze, empresa do Grupo Veronafiere; com promoção do Sindirochas e Cetemag; patrocínio do Sicoob, Findes, Sesi, Senai, Crea-ES, Banestes, Bandes, BNB.