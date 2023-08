Marinho marca golaço e garante classificação do Fortaleza na Sul-Americana

O Fortaleza é o primeiro time classificado para às quartas de final da Copa Sul-Americana. Mas, se engana quem pensa que o clube brasileiro teve vida fácil. Depois de entrar em campo em vantagem, viu o Libertad-PAR sair na frente ainda no primeiro tempo e só foi garantir a classificação com um golaço de Marinho, de falta, aos 45 minutos, do segundo tempo. O duelo disputado na Arena Castelão, com mais de 50 mil pagantes, terminou empatado por 1 a 1.

No jogo de ida, disputado no Paraguai, o Fortaleza havia vencido por 1 a 0 e por isso, o placar agregado terminou em 2 a 1. Agora, o Fortaleza terá pela frente o vencedor de Red Bull Bragantino e América-MG nas quartas de final. No primeiro confronto, os dois brasileiros ficaram no empate por 1 a 1, em Belo Horizonte (MG).

Mesmo jogando em casa, o Fortaleza não conseguiu ser superior em nenhum momento do primeiro tempo e viu sua vantagem cair por terra. Logo aos 12 minutos, o Libertad chegou a marcar com Barboza, mas como estava em posição de impedimento, o árbitro invalidou o gol.

Aos 43 minutos, Cardozo invadiu a área e tocou para trás. Villalba chegou ajeitando para Espinoza que chutou forte para o fundo das redes, sem chances para João Ricardo.

Na volta do intervalo, tudo mudou e o Fortaleza equilibrou a partida. A primeira boa chance veio aos 12 minutos, em um chute forte de Zé Welison que explodiu na trave. Do outro lado, o Libertad teve a chance de ampliar por duas vezes com Villalba e Bareiro, mas que não foram aproveitadas.

Enquanto isso, o Fortaleza seguiu em cima e aos 23, acertou a trave mais uma vez. Marinho pegou sobra de um escanteio e mesmo não batendo direito na bola, acertou a trave de Martín Silva. Já aos 31, Pikachu também teve um gol impedido. Mas, o gol da classificação do Fortaleza só foi sair depois da expulsão de Iván Piris, que deu uma cotovelada no adversário.

Com um jogador a mais, o Fortaleza marcou em uma cobrança de falta perfeita de Marinho, aos 45 minutos. Quase na quina da grande área, ele chutou forte, do lado do goleiro, que saltou sem chance de fazer a defesa. Na comemoração ele deu duas cambalhotas.

A partir daí, uma confusão se instaurou em campo. Dois jogadores foram expulsos e outros dois foram amarelados. Mesmo com quase dez minutos de acréscimos, o time brasileiro segurou a pressão e avançou.

Estadao Conteudo