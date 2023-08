MC Pipokinha: dançarinos denunciam abusos e anunciam saída da equipe

A cantora MC Pipokinha foi denunciada por supostos comportamentos abusivos que teria com a equipe. Em vídeos publicado nas redes sociais no último sábado (26), Jonas Kaik e Wesley Ferreira, ex-dançarinos da funkeira, criticaram atitudes da artista e publicaram áudios de falas que teriam ouvido de Pipokinha durante o período em que trabalharam com ela.

Os dois também anunciaram a saída da equipe, e afirmaram que a decisão não foi tomada de forma amigável. “É com uma paz imensa que nós viemos anunciar a nossa saída do time da MC Pipokinha. Sabemos que muitos de vocês vão nos espetáculos para nos prestigiar e, em respeito a vocês, nós viemos dar essa satisfação”, escreveram em uma publicação.

Em um pronunciamento, dividido em duas partes, Jonas e Wesley contaram sobre ocasiões em que Pipokinha teria xingado e tratado a equipe com desdém. Segundo os dançarinos, os dois se sentem “gratos” pelo espaço que ganharam para trabalhar com a artista, mas disseram que “o psicológico (sic) não estava mais aguentando”.

“Ninguém sabe o que rola por trás dos bastidores”, comentou Wesley. “A gente não ia se pronunciar dessa forma, … só que ela mesma forçou uma situação que eu não achei legal”, disse Jonas, sem citar o que teria feito os dois tomarem a decisão.

Segundo eles, Pipokinha já teria se referido à equipe como “b***” e “lixo”. “Como consequência da atitude dela e da forma como ela nos tratou, tivemos que sair da equipe de uma forma precipitada”, contou Wesley.

Os dançarinos alegaram que a fama da artista “subiu para a cabeça” e disseram que a consideram “falsa, hipócrita, ingrata, ignorante e grossa”. “Ela realmente não sabe trabalhar em equipe”, argumentou Jonas.

Após a repercussão dos vídeos, outros ex-dançarinos da equipe de Pipokinha também comentaram sobre os supostos comportamentos abusivos. O cantor e dançarino MC Candy relatou, em stories do Instagram, problemas que enfrentou durante o período em que trabalhou com a artista.

“Foi um dos piores trabalhos que eu já fiz na minha vida. … Uma das piores pessoas que eu pude conhecer”, disse. Outra dançarina, que também já fez parte da equipe da cantora, MC Fadinha, também comentou sobre o assunto. “Eu realmente nunca imaginei ser tratada da forma como eu era tratada”, afirmou.

Estadão Conteúdo