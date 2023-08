Mega-Sena passará a ter três sorteios por semana

A Caixa Econômica Federal anunciou na última sexta-feira (18), que três sorteios vão ser feitos durante a semana. A pratica começa a valer já na próxima semana, no sorteio que será realizado na terça-feira (22).

De acordo com a Caixa, os sorteios ocorrerão sempre às terças, quintas e sábados. Antes, a Mega-sena tinha dois concursos semanais, às quartas e sábados, com exceção de semanas especiais, em que os sorteios eram realizados três vezes levando em consideração o calendário.

O próximo sorteio será neste sábado (19), com prêmio estimado em R$ 4 milhões.

