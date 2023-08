Mega-sena: Seis sortudos de Cachoeiro acertam a quadra.

Seis apostas de Cachoeiro de Itapemirim acertaram a quadra do concurso 2622 do sorteio da Mega-sena realizado no último sábado (19). O prêmio principal saiu para Bahia, com o valor de R$ 4.645.727,41.

As dezenas sorteadas foram: 09 – 19 – 22 – 24 – 50

Os sortudos de Cachoeiro conseguiram levar uma grana que já dá para quitar alguns boletos. Os valores chegam à R$ 1053,75.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. e vale ressaltar que os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados.