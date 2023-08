Mega-Sena: sem vencedores, prêmio acumula e pode pagar R$ 37 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2625 da Mega-Sena, sorteado na noite do último sábado (26). Com isso, o prêmio acumulou e deve chegar a R$ 37 milhões no próximo sorteio, que ocorrerá na terça-feira (29).

As dezenas sorteadas foram 09 – 10 – 35 -44 – 55 – 58.

De acordo com a Caixa, 47 apostas acertaram a quina, e vão receber R$ 66.823,09. Já 3.624 apostas acertaram a quadra e vão ganhar R$ 1.238,04. No Espírito Santo, uma aposta de Vila Velha acertou cinco dezenas e vai embolsar R$66.823,09. Já a quadra, 57 apostas capixabas levam R$ 1.238,04 e quatro recebem R$ 3.714,06 pois foram feitas através de bolão.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira. A aposta simples custa R$ 5.