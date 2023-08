Meghan e Harry não são mais amigos de George Clooney por causa do Rei Rharles III

Meghan Markle e o príncipe Harry não são mais amigos de George Clooney. Segundo Daily Mail, a separação é em decorrência da aproximação do ator com o rei Charles III.

Apesar de George comparecer no casamento do casal em 2018, o artista negou que conhecesse a duquesa de Sussex. De acordo com fontes do jornal britânico, Clooney está “mais próximo de Charles” após participar do Princes Trust, evento realizado em Londres no mês de maio.

Harry, então, optou pelo afastamento ao notar essa movimentação. Nenhuma das partes envolvidas se pronunciaram sobre o assunto.

De acordo com a imprensa internacional, o casal está cada vez mais isolado do mundo das celebridades. Segundo o The Express US, a produtora Paula Froelich contou que o casal foi ignorado por Steven Spielberg, Oprah Winfrey, Rob Lowe e Julia Louis-Dreyfus por não querem comprometer seus negócios.

Estadao Conteudo