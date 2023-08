Mulher de Bruce Willis fala sobre desafio de cuidar do ator e a luta contra demência

A modelo e atriz Emma Heming, casada com o ator Bruce Willis há 14 anos, fez um desabafo em suas redes sociais sobre o processo que o casal vem passando. Willis, que sofre de afasia e teve seu diagnóstico comunicado em 2022, desenvolveu demência frontotemporal. Ele também teve de se afastar totalmente da carreira, ficando sob os cuidados de sua família.

Em publicação feita na última segunda-feira (14), a modelo contou sobre sua experiência enquanto “parceira cuidadora”, após compartilhar fotos felizes com amigos e família. Bruce Willis e Emma têm duas filhas, Mabel e Evelyn.

“Sei que parece que estou aqui vivendo a minha melhor vida, mas estou fazendo um esforço consciente para isso. Eu faço isso por mim, faço isso por nossos dois filhos e Bruce não gostaria que eu vivesse de qualquer outra forma. “Não quero que pareça que estou bem, porque não estou”, reforçou.

Para ela, o esforço pela saúde mental é essencial nesse processo. “Quando não estamos cuidando de nós mesmos, não conseguimos cuidar de quem a gente ama. Só estou fazendo o melhor que posso, sempre”, disse.

Estadão Conteúdo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.