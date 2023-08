Muniz Freire busca desenvolvimento do turismo sustentável

No último final de semana, o Governo do Estado inaugurou a implantação e pavimentação do trecho da ES379, entre Muniz Freire e Castelo. E como destacou o governador Renato Casagrande, é uma obra que pode trazer oportunidades de geração de renda para os dois municípios. Isso vem de encontro com o objetivo de Muniz Freire em buscar o turismo sustentável como fator de desenvolvimento.

Muniz Freire (Foto Reprodução)

Localizado na região do Caparaó Capixaba, Muniz Freire abriga grande potencial turístico e histórico, dentro de seus 678,804 km² de território. São diversos recursos e belezas naturais, entre cachoeiras, vales e matas. Além de seu patrimônio histórico que abriga casarios e instalações antigas que podem ser exploradas.

Na região que é cortada pelo novo trecho asfaltado da ES379, por exemplo, o visitante vai encontrar o Vale do Apolinário. Do alto de São Cristóvão, onde fica a Igreja Católica da comunidade que leva o mesmo nome, se tem uma vista deslumbrante do vale. E, agora, com o asfalto pronto, há a expectativa que vários empreendimentos no setor do turismo sustentável surjam pelo caminho. Inclusive, transformando o Alto do São Cristóvão em um mirante com atrativos de gastronomia e hospedagem.

Turismo para um desenvolvimento sustentável

Seio de Abraão (Foto Marcelo Favoreto).

Isso também pode ser esperado, com a promessa do Governo do Estado em contratar, em breve, a pavimentação do trecho da ES379, entre Muniz Freire e Iúna. A região também oferece muitas belezas naturais. É o caso do Seio de Abraão, um dos pontos mais altos de Muniz Freire, localizado no distrito de São Pedro.

Do alto do monumento natural, é possível avistar boa parte da região do Caparaó, inclusive a cordilheira. Além de ficar na Serra do Valentim, uma das maiores áreas de mata nativa preservada do município. Um lugar que pode ser utilizado para trilhas de fim de semana, com a organização de guias e estrutura para isso.

Vale do Guarani – Cássio Bolzan

O prefeito de Muniz Freire, Dito Silva, coloca que sempre enxergou o turismo como uma vocação do município e opção de desenvolvimento sustentável. No entanto, admite que ainda há muito a ser feito para que esse potencial seja explorado. “Por isso, é importante nossa parceria com o Governo do Estado, com a realização de obras que possam garantir, de forma sustentável, a geração de empregos e o aumento da renda dos produtores rurais que apostarem no setor”, destaca.

Cartões postais do município

Além da região cortada pela ES379, Muniz Freire tem outras localidades com belezas naturais. Quem se dirige ao município vindo pela BR262, na direção Vitória ou Belo Horizonte, se depara com a vista do Vale do Guarani. O local é um dos cartões postais do município.

Continuando descendo a serra, se encontra o distrito de Menino Jesus. Na localidade, está a Cachoeira de Santa Rosa, uma das 17 existentes no município. Também conhecida como cachoeira dos “Pimenta”, ela apresenta águas transparentes e piscinas naturais.

Cachoeira de Santa Rosa e Fazenda Santa Maria (Douglas Caçador).

E seguindo a caminho da sede do município, pode-se encontrar uma mostra dos casarios históricos que se espalham por Muniz Freire. A Fazenda Santa Maria é uma das mais antigas da região. A sede da estrutura se encontra preservada, sendo uma memória viva do período colonial, quando imperava a monocultura do café. Além disso, a fazenda guarda peças da época da escravidão no Brasil.

Cultura, história e fé

Na sede do município, ainda podem ser encontrados outros exemplares do casario histórico da cidade. Assim como a Praça Divino Espírito Santo que, com suas árvores centenárias, é local tradicional para o encontro dos moradores e para os visitantes fazerem registros com fotos.

Praça Divino Espírito Santo e Igreja Matriz (Fotos Lucas Vitoriano Oliveira e Jeffrom Fotografias).

No centro da cidade, também é possível visitar a Igreja Matriz. Sua construção foi iniciada em 1950 e foi inaugurada oficialmente em 1965. A igreja apresenta uma arquitetura, basicamente, no estilo neogótico. E guarda, em seu interior, uma mesa eucarística que é réplica exata de uma igreja romana. A nave, em modelo de arco, também impressiona, assim como as janelas em vitral colorido.

O Morro do Cruzeiro é outro local de turismo religioso em Muniz Freire. O acesso é feito por meio de rampas em forma de zig-zag, subindo o morro. Nessas rampas, estão representações das estações da Paixão de Cristo. E, no final do trajeto, se chega a uma capela e uma cruz com cerca de 12 metros. Não se tem registro oficial quanto à data de construção dessa estrutura. No entanto, há informações que datam do ano de 1915.

Estrutura para desenvolver o turismo sustentável

E finalmente, ainda, na sede de Muniz Freire, os visitantes também podem conhecer a Casa da Cultura Renato Chrispim Aguilar. O prédio, construído em 1927, já abrigou comércio de secos & molhados, farmácia, fórum e até foi sede da Prefeitura. Foi adquirido pelo Governo do Estado em 1983, quando passou a sediar a Casa Cultura e o Museu Histórico Municipal que guarda toda a memória do município.

Morro do Cruzeiro e Casa da Cultura (Fotos Marcelo Favoreto e Giandro Gomes).

Por sua vez, a administração municipal de Muniz Freire informa que tem buscado estruturar o município para o turismo. E isso passa, entre outras ações pela melhoria de acessos para esses pontos turísticos. Entre as ações, estão previstos serviços dentro do Programa de Calçamento Rural, em parceria com o Governo do Estado.

E também há um projeto mais especial e específico dentro dos planos do município para desenvolver o turismo sustentável. A ideia seria transformar a antiga Usina Hidrelétrica da Cachoeira do Rio Pardo em um centro cultural. O projeto prevê a recuperação da estrutura física e equipamento existente. Além da utilização do espaço para exposição do acervo fotográfico da época em que a usina estava em funcionamento. Contudo, a iniciativa também depende de negociações com a EDP, atual proprietária da unidade.

Onde se hospedar?

Rancho das Montanhas

BR262 – km 139 – Assunção – Muniz Freire

Tel: (28)3544-5114

Hotel São José

Rua Manoel Antônio Portela – Centro – Muniz Freire

Hotel Almeida

Praça Divino Espírito Santo – Centro – Muniz Freire

Tel: (28)3544-1109

Onde comer?

Restaurante Nogueirinha

Rua Antonio Bazarella, 74 – Centro – Muniz Freire

Restaurante Tempero de Casa

Rua Antônio Bazzarella, 86 – Conj. Res. São Francisco – Muniz Freire

Restaurante de Ana

Rua Nossa S. da Conceição, 72 – Piacu – Muniz Freire

Restaurante Fogão a Lenha

Rua Cel. Francisco Rocha – Centro – Muniz Freire

Restaurante Vovô Pedro e Vovó Ota

Córrego Vagem Grande – Muniz Freire

Rancho das Montanhas

Rodovia BR262 – Km 139 – Barra Do Esquadro – Piaçu – Muniz Freire

Sabor & Proza

Sitio Santa Rosa do Amorim – Amorim – Muniz Freire

Casa Nostra

Rua Cel. Francisco Rocha – Centro – Muniz Freire

Restaurante Benvenutti

Rua Antonio Bazzarella, 74 – Centro – Muniz Freire

Gira Sol – Restaurante e Lanchonete

Praça Divino Espírito Santo – Centro – Muniz Freire

Restaurante Canecão

Rua Pedro Deps, 88 – Centro – Muniz Freire

Cafeteria Belle Maison

Rua Lino Ribeiro de Assis – Muniz Freire

Sushi Muniz Freire

Rua Américo Mignone, 1583 – Centro – Muniz Freire

Dancy Chopp Restaurante

Rua Cel. Francisco Rocha, 44 – Centro – Muniz Freire

Belinhas Bar

Rua Cel. Francisco Rocha, 171 – Centro – Muniz Freire

Rancho Feletti

Rua Cel. Francisco Rocha, S/N – Centro – Muniz Freire

*Com informações da Prefeitura de Muniz Freire