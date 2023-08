Neymar exalta ‘pioneirismo’ de Cristiano Ronaldo na liga saudita

A transferência de Neymar para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, pegou muitos de surpresa e gerou inúmeras críticas à gestão de carreira do jogador brasileiro. Oficializado pelo clube saudita na última terça-feira, dia 15, o novo contrato do atleta é astronômico. Com um salário muito maior em relação aos 4 milhões de euros por mês (R$ 21 milhões) que ganhava no PSG, Neymar vai faturar algo em torno de 160 milhões de euros em dois anos, isto é, cerca de R$ 860 milhões, – o que significa mais de R$ 1 milhão por dia e R$ 48 mil a cada hora. Os valores podem superar R$ 1 bilhão em dois anos, considerando metas e acordos comerciais.

Apesar da bolada em dinheiro, Neymar foi questionado sobre sua decisão esportiva. Aos 31 anos, ele se afasta do continente em que se joga o melhor futebol do mundo e vai para uma liga em que, até alguns meses atrás, não havia nenhum tipo de interesse midiático. Em entrevista aos canais de comunicação do próprio Al-Hilal, o jogador abordou a mudança inesperada na carreira e citou Cristiano Ronaldo como uma de suas inspirações. Ao fim da temporada passada, Ronaldo deixou o Manchester United para jogar pelo Al-Nassr, um dos principais rivais do Al-Hilal na competição nacional.

“Obviamente é uma troca muito diferente, mas não deixa de ser um desafio novo. Cristiano Ronaldo foi o pioneiro em tudo isso e no começo todo mundo o chamou de louco, mas hoje você vê que a liga está crescendo mais e mais. Estou para ajudar a liga a crescer mais e mais. Vai ser muita competitiva ainda mais depois das contratações que fizeram neste verão”, afirmou o brasileiro.

O jogador destacou a presença de craques que atuaram na Europa como um dos grandes atrativos do novo campeonato. Na janela de transferência, vários atletas badalados optaram por sair da Europa e atuar na Arábia Saudita. A maioria deles, no entanto, já estava na fase final de suas carreiras.

“Você fica muito feliz de encontrar jogadores de qualidade nos outros times porque isso te empolga, te motiva a jogar ainda melhor. É óbvio que quando enfrentar Criastiano Ronaldo, Benzema, Firmino, a empolgação será ainda maior. Então, estou muito feliz de estar entrando nessa liga e, com certeza, enfrentá-los será maravilhoso”.

O brasileiro ainda destacou a presença de bons jogadores no plantel do Al-Hilal. Algo que, segundo ele, o motiva a querer jogar. “É importante ter qualidade no time, ajuda em algumas decisões que você toma em sua carreira e, obviamente, foi uma delas na minha vida. Como eu disse, estou empolgado para escrever uma nova história, buscar todos os objetivos com o clube e ajudar os meus companheiros”.

O atacante se junta a um elenco comandado pelo português Jorge Jesus, ex-Flamengo, e formado por outras estrelas recém-contratadas, caso do português Rúben Neves, do sérvio Sergej Milinkovic-Savic e do senegalês Kalidou Koulibaly, Além de Maicom, que defendeu o Corinthians.

Estadao Conteudo