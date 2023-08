Nova ação de coleta de vidros para reciclagem na próxima semana

Na próxima semana, de segunda (7) a sexta-feira (11), a Prefeitura de Cachoeiro vai realizar uma nova ação de recolhimento de vidros para destinação à reciclagem.

O ponto de coleta funcionará na Praça de Fátima, Centro, das 8h às 18h. A população poderá entregar itens como garrafas de sucos, refrigerantes, cervejas e outras bebidas; potes de alimentos; frascos de remédios e perfumes; vidros planos e lisos; para-brisas; vidros de janelas; pratos, tigelas e copos.

O material coletado será destinado a uma empresa especializada em beneficiamento de resíduos de vidro.

“É sempre importante incentivar o descarte consciente de materiais que podem prejudicar o meio ambiente. Por isso, pedimos a todos que têm esses itens em casa que participem dessa campanha”, explica o secretário municipal de Urbanismo, Desenvolvimento e Meio Ambiente (Semurb), Antonio Carlos Valente.

Cuidados para fazer a entrega dos materiais

Para aqueles que vão entregar vidros quebrados, é importante seguir algumas orientações. Para segurança pessoal e dos profissionais que vão manusear os materiais, a melhor maneira de descartar esses resíduos é agrupá-los em jornal, caixas de leite ou caixas de papelão, evitando o contato direto com sacolas plásticas.

Essa atitude diminui os riscos de cortes proporcionados pelo contato com os cacos e faz com que as sacolas não se rasguem, dispersando pedaços cortantes em qualquer lugar.