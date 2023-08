Paciente escreve “sim” e “não” nos joelhos para evitar erro em cirurgia

Após romper um ligamento do joelho esquerdo ao cair, o geneticista Anderson Arruda, de 50 anos, resolveu prevenir, de maneira prática, um eventual erro médico: escreveu as palavras “sim” e “não” nos joelhos, com caneta de tinta azul, antes de uma cirurgia.

A ideia era sinalizar qual dos joelhos deveria ser operado – o esquerdo. A cirurgia aconteceu no último sábado (12/8) em Fortaleza, no Ceará. O geneticista ainda explicou que a ideia veio das orientações dadas por uma enfermeira.

“Colocar o ‘sim’ e o ‘não’, na verdade, é uma orientação das enfermeiras que trabalham com cirurgia de joelho ou outros membros que você tenha dois, para que na hora da cirurgia não haja nenhuma confusão, para que tivesse uma segurança maior”, explicou Anderson ao portal G1. “A enfermeira me mandou um texto também com recomendações pré-cirúrgicas, como dieta e como ia ser. Nesse texto, tinha a orientação de marcar a perna que ia ser operada”, completou.

Protocolo

O Ministério da Saúde (MS) possui um protocolo para minimizar erros cirúrgicos, desenvolvido em parceria com a Organização Mundial de Saúde (OMS), chamado “Manual para Cirurgia Segura”. O manual envolve diversos passos, como a escolha da equipe, passo a passo de uma anestesia segura, e etapas de verificação pré, durante e pós procedimento (identificação, confirmação, registro).

